محافظ أسوان: تسليم كشوف مستحقي إسكان الأوقاف قبل 20 مايو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حذر اللواء مجدي حجازي، محافظة أسوان، من تداول معلومات مغلوطة بشأن إجراءات تسليم الوحدات السكنية الخاصة بإسكان وزارة الأوقاف.

وشدد "حجازي"، على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال نشر أي أخبار كاذبة تتسبب فى إثارة الرأي العام، لافتا بأن المحافظة أعلنت كافة التفاصيل بدءا من إعلان أسماء المستحقين والمستبعدين، ثم لجان التظلمات وحتى مرحلة تنفيذ القرعة العلنية من 6 - 16 مايو الجاري بالمسرح الصيفي.

وأكد المحافظ، أنه سيتم تسليم كشوف المستحقين للوحدات السكنية قبل 20 مايو الجاري، تتضمن أرقام الشقق والعمارات تمهيدا لتسليمها لفرع هيئة الأوقاف بأسوان التي ستتولى باقي إجراءات التعاقد والتخصيص والتسليم.

شاهد أيضا



