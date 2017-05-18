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انتداب مراقبين جدد بلجان بور فؤاد بعد انقلاب «أتوبيس بورسعيد»

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انتداب مراقبين جدد بلجان بور فؤاد بعد انقلاب «أتوبيس بورسعيد» انتداب مراقبين جدد بلجان بور فؤاد بعد انقلاب «أتوبيس بورسعيد»

التحرير

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أنهت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، عملية توزيع الامتحان البديل بإدارة بور فؤاد التعليمية، اليوم الخميس.

ولقيت طفلة مصرعها، وأصيب 22 معلما في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل أثناء ذهابهم إلى منطقة سهل الطينة؛ للمراقبة على امتحان الصف السادس الابتدائي. 

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من جانبه، قال نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه تم انتداب مراقبين من المدارس المجاورة بمدينة بورفؤاد للانتقال إلى مدرسة الشهيد ضياء الدين بمنطقة سهل الطينة، لافتا بأنه تم توزيع الامتحان بعد ساعة من موعد توزيعه المحدد، مؤكدًا أداء الطلاب للامتحان دون أية معوقات.

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التحرير

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