صور| الحديقة الدولية بأسيوط تتحول إلى مركز «شباب الشيشة»

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على طريقة فيلم "التجربة الدانماركية"، تحولت الحديقة الدولية بمركز منقباد بأسيوط إلى مركز شباب للشيشة، بعدما سيطرت كل أوجه الإهمال على الحديقة ومرافقها، فتحولت إلى ما يشبه الخرابة.

وانتقل فريق من النيابة الإدارية بأسيوط برئاسة المستشار مصطفى سالمان، نائب رئيس الهيئة، وفريق من مستشاري النيابة، لإجراء المعاينة للحديقة الدولية بمنقباد، بالاشتراك مع المختصين بمديرية الزراعة والوحدة المحلية لمركز أسيوط، إذ تبين عدم استغلالها على الوجه الأمثل وإهدار المال العام.

وأسفرت المعاينة عن وجود إهمال للحديقة بانتشار المخلفات الزراعية والحيوانية والإنشائية بها، وتلف كامل لملاهي الأطفال بالحديقة، وكذا للكراسي والتندات بها، واستغلال الكافيتيريا كمخزن للمعدات والآلات الزراعية وإلقاء ما يزيد على 70 عمود كهرباء وثلاث عربات بائعة لجائلين بأطراف الحديقة، ووجود آثار محروقات في كل أرجاء الحديقة.

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كما كشفت المعاينة عن وجود "شيشة" وموقد ناري بالجهة الشمالية للحديقة ووجود تسريب مياه في أكثر من موضع، وتهالك دورات المياه بها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وكذلك عدم توافر أعمدة الإنارة الكافية بها، وعدم وجود إيرادات للحديقة من فترات طويلة، فضلا عن عدد من المخالفات الإدارية الأخرى.

وانتهت النيابة إلى تكليف لجنة فنية من مختصي مديرية الإسكان بأسيوط وجهاز شئون البيئة وإدارة التخطيط العمراني والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لتحديد المساحات المنزرعة وغير المنزرعة بها والوقوف على أسباب تلف المزروعات والكراسي والتندات بالحديقة.