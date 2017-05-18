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أسعار السيارات تواصل ارتفاعها.. ونشاط في سوق المستعمل

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التحرير

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استطاعت السيارات المستعملة أن تعيد اكتشاف نفسها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، لاسيما بعد أن ارتفعت الإصدارات الجديدة بشكل واضح، ما أدى إلى حالة إحجام واضحة لدى الجمهور، حيث لم تعد السيارات الشعبية والتي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة على غرار "هيونداي فيرنا" و"رينو لوجان" و"شيفروليه لانوس" وغيرها، حيث لم تعد أسعار تلك الإصدارات في متناول الطبقات المتوسطة.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة في للراغبين في الشراء قبل أيام نشاط سوق السيارات الرسمية الجمعة والأحد..

هيونداي فيرنا

تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2010 إلى 2016 بمستويات تتراوح بين 110 آلاف و165 ألف جنيه وذلك في إطار الحالة الحالية للسوق، فيما تتراوح أسعار إصداراتها المانيوال من 100 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB

واحدة من أشهر السيارات في السوق المصرية، وتمتلك تاريخًا طويلًا جعلها واحدة من أكثر الإصدارات مبيعًا داخل البلاد، وتعرض إصداراتها بالشكل الأحدث، والذي ظهر في مصر منذ 2011، بأسعار تتراوح من 120 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا

حافظت على نجاحها بالسوق المصرية بشكل أساسي حتى بعد إصدار الشكل الجديد، وتعرض موديلاتها من 2010 وحتى 2016 بأسعار من 100 ألف إلى 210 آلاف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر

تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية من 150 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.

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سكودا أوكتافيا

هي أشهر سيارة للشركة التشيكية على الإطلاق فى  السوق المصرية، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا أهلها لأن تكون واحدة من إصدارات الصف الأول للسيارات السيدان داخل مصر، وتعرض موديلاتها فى  سوق السيارات من 2005 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 350 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.

نيسان سنترا

واحدة من أبرز السيارات التي ظهرت خلال العامين الأخيرين في مصر، وتعرض موديلاتها بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه وحتى 280 ألف جنيه بحد أقصى.

مازدا 3

تأثرت بشدة خلال الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من انتشارها الواسع خلال السنوات الأولى لظهورها في مصر، وتعرض موديلاتها التي تبدأ من 2007 بأسعار تتصاعد تدريجيا من 90 ألف جنيه وحتى 330 ألف جنيه.

نيسان صني

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية بالوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد والذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، ويتراوح سعرها من 100 إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.

 

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التحرير

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