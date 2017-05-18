بالصور.. إعلاميات من 30 دولة إفريقية يزرن الأكاديمية العربية بالإسكندرية
إعلاميات من 30 دولة إفريقية يزرن الأكاديمية العربية (1)
إعلاميات من 30 دولة إفريقية يزرن الأكاديمية العربية (2)
إعلاميات من 30 دولة إفريقية يزرن الأكاديمية العربية (3)
إعلاميات من 30 دولة إفريقية يزرن الأكاديمية العربية (4)
إعلاميات من 30 دولة إفريقية يزرن الأكاديمية العربية (5)
إعلاميات من 30 دولة إفريقية يزرن الأكاديمية العربية (6)
إعلاميات من 30 دولة إفريقية يزرن الأكاديمية العربية (7)
إعلاميات من 30 دولة إفريقية يزرن الأكاديمية العربية (8)
الإسكندرية – محمد عامر:
زارت إعلاميات من 30 دولة إفريقية، يشغلن عددًا من المناصب الإعلامية والسياسية رفيعة المستوي في بلادهم، اليوم الخميس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.
كان الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، في استقبال الوفد، وعرّفهم بالأقسام والكليات المختلفة والاعتمادات الدولية التي حصلت عليها الأكاديمية في الفترة السابقة.
وأشار"عبد الغفار" إلى التعاون الدائم بين الأكاديمية والدول الإفريقية خاصةً الطلبة الأفارقة الذين يدرسون بالأكاديمية، ويشغلون الآن مناصب مرموقة في بلدانهم.
ورافق الوفد خلال جولته التفقدية لمنشآت الأكاديمية، المستشارة نجلاء نجيب، مدير البرامج والمشروعات بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.
يشار إلى أن الزيارة تعد ضمن الدورة الأولى من برنامج التعاون الإعلامي المصري الإفريقي للإعلاميات الإفريقيات، الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 18 مايو الجارى.
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