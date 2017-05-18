بالصور.. إعلاميات من 30 دولة إفريقية يزرن الأكاديمية العربية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

زارت إعلاميات من 30 دولة ‏إفريقية، يشغلن عددًا من المناصب الإعلامية والسياسية رفيعة المستوي في بلادهم، اليوم الخميس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

كان الدكتور ‏إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، في استقبال الوفد، وعرّفهم بالأقسام والكليات المختلفة والاعتمادات الدولية التي حصلت ‏عليها الأكاديمية في الفترة السابقة.

وأشار"عبد الغفار" إلى التعاون الدائم بين الأكاديمية والدول الإفريقية خاصةً الطلبة ‏الأفارقة الذين يدرسون بالأكاديمية، ويشغلون الآن مناصب مرموقة في بلدانهم.

ورافق الوفد خلال جولته التفقدية لمنشآت الأكاديمية، المستشارة نجلاء نجيب، مدير البرامج والمشروعات بالوكالة المصرية للشراكة ‏من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

يشار إلى أن الزيارة تعد ضمن الدورة الأولى من برنامج التعاون الإعلامي ‏المصري الإفريقي للإعلاميات الإفريقيات، الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 18 مايو الجارى.