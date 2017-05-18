قائمة "بناء" تحصد مقاعد انتخابات العلميين في السويس

السويس ـ حسام الدين أحمد:

أسفرت انتخابات نقابة العلميين في السويس، عن فوز الدكتور بلال أحمد سليمان بمنصب النقيب، وحصدت قائمة "بناء" التي كان يرأسها 8 مقاعد بمجلس النقابة الفرعية.

وتضم الجمعية العمومية لنقابة العلميين في السويس 1700 عضو، شارك منهم 153 عضوا فقط، وحصد 4 من مرشحي "بناء" مقاعد فوق السن بمجلس النقابة، وهم صفاء عبد الحميد، والدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور علاء الدين يونس، وأحمد فتوح.

كما حصد مصطفى عبده، وشيماء عبد العاطي، مقعدين تحت السن، بينما فاز بالمقعدين الآخرين مصطفى توفيق وأمنية عبد السلام، فيما حصد مرشحا القائمة محمد إبراهيم وخالد فوزي، مقعدي مجلس النقابة العامة.

كانت مجالس نقابة العلميين الفرعية في محافظات السويس والإسماعيلية والفيوم، شهدت أمس انتخابات اختيار المجلس، بعد قبول الطعن على المجالس السابقة في تلك المحافظات، كما أجريت انتخابات على مقعد نقيب العمليين في أسوان، لوفاة النقيب السابق.