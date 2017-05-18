بالصور.. وزير الري يفتتح الكوبري الملاحي على ترعة المحمودية

البحيرة – أحمد نصرة:

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، الكوبري الملاحي الجديد على ترعة المحمودية بكفر الدوار، بمحافظة البحيرة، بتكلفة إجمالية 12 مليونا و365 ألف جنيه، بتمويل مشترك من المحافظة ووزارة الري.

يتكون الكوبري من فتحة ملاحية، و2 مخدة خراسانية مسلحة، ويتم رفعه عن طريق محول كهربائي، بهدف ربط شرق المدينة بغربها وتسهيل وتيسير الحركة المرورية، وتخفيف الضغط وتكدس السيارات بوسط المدينة وعلى جانبي ترعة المحمودية.

وتفقد الوزير ومرافقوه مشروع تشغيل المساقي المطورة باستخدام الطاقة الشمسية بالعفيرة بكفر الدوار، الذي تم افتتاحه العام الماضي، ويخدم زمام 350 فدانا في 8 قرى بقدرة 57,6 كيلو وات، تنتج من خلال 192 خلية طاقة شمسية، ما يسهم في توفير النفقات للفلاح، وتحسين البيئة ومنع الانبعاث الحراري الناتج عن استخدام الوقود بطلمبات الديزل، بالإضافة إلى زيادة كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو"، بتمويل من الحكومة الإيطالية بقيمة 500 ألف دولار.