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بالصور.. حريق "التأمينات" نشب في 7 طوابق.. وإخلاء المبنى من جميع الموظفين

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مصراوي Masrawy

حريق التأمينات نشب في 7 طوابقحريق التأمينات نشب في 7 طوابق

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (2)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (2)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (3)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (3)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (4)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (4)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (5)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (5)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (6)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (6)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (7)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (7)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (8)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (8)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (9)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (9)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (10)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (10)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (11)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (11)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (12)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (12)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (13)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (13)

حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (14)حريق التأمينات نشب في 7 طوابق (14)

كتب – فتحي عمر:

انتقل اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، ومسئولين بمحافظة القاهرة، إلى موقع حريق مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية بشارع الألفي في وسط العاصمة، للإشراف على عملية السيطرة على الحريق والوقوف على خسائره.

وقالت مصادر موثوقة، إن عملية الإطفاء مازالت مستمرة بـ 18 سيارة إطفاء وسلم هيدروليكي، وخزان مياه كبير.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، أن النيران نشبت من الطابق رقم 6 حتى الطابق رقم 13 بينما تم إخلاء جميع الأدوار من الموظفين والعمال دون وقوع أية إصابات.

وتفيد المؤشرات الأولية - وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي - أن ماسًا كهربائيًا تسبب في الحريق.

وقال اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، لمصراوي، إن رجال مطافئ القاهرة يحاولون السيطرة على الحريق، ومنع خطر امتداده إلى المباني والطوابق المجاورة.

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