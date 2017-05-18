مصيلحى : سعر البيع فى "اهلا رمضان" أقل من الجملة

كتب-محمد غايات

قال الدكتور علي مصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الحكومة راجعت اليوم الخميس، الإجراءات النهائية ل١٢٢ موقع لمعارض السلع الغذائية المسماه ب"أهلا رمضان" استعداد لشهر رمضان ، لافتا إلي أن هذه المعارض مشاركة بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية .

وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن سعر البيع في المعارض هو أقل من سعر الجملة ، مؤكدا ان تقليل حلقات التداول سيسهم في تخفيض الاسعار.

وأضاف ، أن مصر تستهلك ٩،٥ مليون طن قمح يتم توفير ٤ مليون طن من الانتاج المحلي، وبالتالي يتم إستيراد ٥،٥ مليون طن ، مؤكدا أن مصر نوعت في مصادر إستيرادها حيث استوردت من أمريكا وأوكرانيا وروسيا