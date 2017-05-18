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ليستر يصطدم بتوتنهام في البريميرليج

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ليستر يصطدم بتوتنهام في البريميرليج ليستر يصطدم بتوتنهام في البريميرليج

التحرير

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يستضيف نادي ليستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الخميس في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، باستاد ووكرز ستديوم بقيادة الحكم مايكل أوليفير، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل توتنهام هوتسبير، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المركز الثاني برصيد 80 نقطة، خلف المتصدر والفائز باللقب تشيلسي (90 نقطة)، ويأتي ليستر سيتي، بقيادة مديره الفني كريج شكسبير، في المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها منذ عام 1999 في 16 لقاء في جميع المسابقات، فاز خلالها توتنهام هوتسبير في 7 لقاءات، فيما فاز ليستر سيتي في 5 لقاءات، بينما فرض التعادل نفسة في 4 مباريات آخرها مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقان بملعب وايت هارت لين، بهدف لكل فريق بالجولة العاشرة من عمر المسابقة.

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وخسر توتنهام هوتسبير في آخر 5 مواجهات أمام ليستر سيتي في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الماضي وفاز في لقاء وتعادل في 3 مباريات.

ويدخل الهولندي كريستيان إيركسن، المباراة لدية (13) أسيست، وهو على بعد صناعة هدف وحيد عن معادلة الرقم القياسي لـ دارين أندرتون "14" في موسم (1994-1995)، وهو الأكثر صناعة للاهداف في توتنهام في موسم واحد في تاريخ البريميرليج.

وشارك مارك ألبريتون في سبعة أهداف في 10 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تحت قيادة شكسبير ( سجل هدفين وصنع 5 آخرين)، مقابل صناعته لهدف واحد فقط في 21 مباراة تحت قيادة كلاوديو رانييري هذا الموسم.

الجدير بالذكر أنه منذ بداية سبتمبر الماضي، سجل هاري كين 22 هدفًا في 25 مباراة في الدوري الممتاز مع توتنهام هوتسبير.

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التحرير

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