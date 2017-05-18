ننشر أسماء مصابي حادث أتوبيس "مراقبي الابتدائية" في بورسعيد.. "صور"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "مصراوي"، اليوم الخميس، علي أسماء مصابي حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس معلمين في أثناء توجههم إلى منطقة سهل الطينة، للمراقبة على امتحان الصف السادس الابتدائي.

قال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة بمديرية الشئون الصحية، إن مستشفى بورفؤاد العام استقبل: "أسامة عبد الفتاح محمد، 22 عامًا، ومنى محمد حسن، 22 عامًا، وعبده على أحمد، 45 عامًا، ويوسف محمد فتح الله، 10 أعوام، وناهد السيد محمد، 52 عامًا، ومحمد السيد حافظ، 52 عامًا، وبدوى محمد، 52 عامًا، وأميمة إبراهيم شكرى، 37 عامًا، ونادر فوزى على، 45 عامًا، وأشرف البدرى محمد، 50 عامًا، ونادية محمد على، 45 عامًا، ومحمد فتح الله على، 10 أعوام، وشوقي محمد فهمي، 52 عامًا، وحنان محمود موسى، 43 عامًا"، وجميعهم مصابين بإصابات متفرقة في الجسد جراء الحادث.

وأضاف "جابر" أن المستشفى استقبل أيضًا: محمد حسن محمد، 40 عامًا، وفهيمة محمد حسن، 9 أعوام، وبثنية عبد الجواد، 50 عامًا، ورفيدة عبدة حمزة ، 32 عامًا، وعلياء علام على، 27 عامًا، ومحمد فتحي محمد 23 عامًا، بالإضافة إلى مصاب مجهول الهوية، وجثة مجهولة الهوية لطفل يبلغ قرابة الأربع أعوام.

وأكد مسئول الطوارئ وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.