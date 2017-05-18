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"حازم" هرب من حرارة الجو فغرق في النيل بسوهاج

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"حازم" هرب من حرارة الجو فغرق في النيل بسوهاج "حازم" هرب من حرارة الجو فغرق في النيل بسوهاج

مصراوي Masrawy

هرب من حرارة الجو فغرق في النيل

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي طالب مصرعه غرقاً أثناء استحمامه في نهر النيل بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطاراً بغرق الطالب حازم محمد عباس، 15 عاما، بنهر النيل ببندر البلينا، وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري من تم انتشال الجثة.

وتبين أن الطالب يقيم بناحية الساحل قبلي دائرة المركز، وحاول مواجهة حرارة الجو بالاستحمام في النيل، إلا أنه غرق لعدم إجادته السباحة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2816 إداري المركز لسنة 2017.

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