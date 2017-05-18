عبدالعال يلتقي" تشيتشى "ويشيد بدعم اليابان للمشروعات التنموية

كتب-أحمد على

التقى على عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له اليوم الخميس، داته تشيتشي رئيس مجلس الشيوخ الياباني.

و أكد عبدالعال في مستهل اللقاء حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع دولة اليابان في كافة المجالات في ضوء المستوى المتميز الذى تشهده العلاقات بين البلدين.

وبحسب بيان رسمي صادر عن مجلس النواب ،أشاد رئيس المجلس بالدعم الذى تقدمه اليابان لمصر من خلال تمويلها لعدد من المشروعات التنموية الكبري التى تسهم في دعم عملية التنمية في مصر.

وأشار عبدالعال إلى الدور الفاعل لمجلس النواب في مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية على رأسها اصدار تشريعات لمكافحة الإرهاب الذى يمثل التحدى الأبرز ليس لمصر فحسب وإنما للعالم بأسره.

كما أكد على دور مجلس النواب في مواجهة التحديات التنموية المتراكمة وفي مقدمتها العمل على تحسين الأوضاع الإقتصادية.