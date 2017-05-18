مصيلحى:"أهلا رمضان" يبدأ بالمحافظات غدا

كتب-محمد غايات

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيفتتح معرض "أهلًا رمضان"​

بالقاهرة يوم الإثنين المقبل بقاعة المؤتمرات ، على أن يتم افتتاحه للجمهور فى اليوم نفسه الساعة الحادية عشر صباحا ، فيما يبدأ المعرض بالمحافظات غدا الجمعه ، و قال وزير التموين "أطمئن الجمهور السلع متوفرة من أول يوم لآخر يوم وبأسعار مناسبة وسيستمر المعرض حتي يوم ٢٦ مايو الجارى قابله للمد حتى بداية شهر رمضان "

واوضح الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن المعرض سيتضمن توفير اللحوم والدواجن ، والأسعار في القاهرة والأسكندرية وحلايب وشلاتين ثابتة في كل المحافظات

وأشار وزير التموين ، انه تم استيراد ٥ الاف طن من اللحوم والدواجن ولدينا مخزون يقدر ب١٥ ألف طن وسيتم استيراد ١٠ آلاف طن خلال شهر رمضان