"تعليم بورسعيد": توزيع امتحان بديل عقب حادث أوتوبيس المراقبين

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إن المديرية نسقت مع إدارة بورفؤاد التعليمية لتوزيع أوراق الامتحان البديل عقب حادث أتوبيس مراقبين الابتدائية.

وأوضح "باهي" في تصريحات صحفية، أن الامتحان البديل عبارة عن نسخة احتياطية لدى الإدارة التعليمة، لتوزيعها فى حالة حدوث عائق لتوزيع النسخة الأصلية، إثر فقدانها في حادث انقلاب أوتوبيس المعلمين.

وأشار "باهي" إلى انتداب مراقبين من المدارس المجاورة بمدينة بورفؤاد، للانتقال إلى مدرسة الشهيد ضياء الدين بقرية "4" بمنطقة سهل الطينة، إذ جرى توزيع الامتحان بعد ساعة من موعد توزيعه الأصلي.

كانت طفلة، قد لقيت مصرعها وأصيب 22 آخرين من مدرسى محافظة بورسعيد في أثناء توجههم إلى منطقة سهل الطينة، للمراقبة على امتحان الصف السادس الابتدائي.