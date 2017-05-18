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شركة أمريكية تنتج عقار جديد في مصر لعلاج فيروس «سي»

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شركة أمريكية تنتج عقار جديد في مصر لعلاج فيروس «سي» شركة أمريكية تنتج عقار جديد في مصر لعلاج فيروس «سي»

التحرير

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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن شركة جلياد ساينسز الأمريكية للدواء، تدرس إنتاج عقار جديد لعلاج فيروس سى فى بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج الأدوية، مشيرًا الى ان الشركة تستهدف الاستفادة من السوق المصرية لتكون محورًا إنتاجيًا وتسويقيًا لأسواق القارة الإفريقية.

وأضاف الوزير فى بيان له اليوم، إن العقار الجديد معروض حاليُا على هيئة الغذاء والدواء الامريكية ومن المقرر الحصول على الموافقات النهائية لانتاجه خلال شهر اغسطس المقبل مشيرًا إلى أنه وفقًا للدراسات المبدئية فان العقار الجديد سيعالج مختلف الأنواع الجينية للفيروس ومنها النوع الرابع المنتشر فى مصر.

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وأضاف قابيل، أن مشروع الشركة فى مصر يتم تنفيذه على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل استيراد المادة الخام وتعبئتها داخل مصر بالتعاون مع احدى شركات الادوية المصرية ثم المرحلة الثانية وتتضمن التصنيع الكامل للعقار بعد نقل التكنولوجيات والخبرات المطلوبة للإنتاج، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف أيضًا انتاج عقارات آخرى فى مصر وتصديرها لأسواق القارة الإفريقية مثل عقاقير علاج الكبد الدهنى وعدد من الفيروسات الآخرى الخطيرة المنتشرة بالقارة.

ومن جانبه، قال جرايم روبرتسون مدير إدارة إفريقيا بشركة جلياد ساينسز الأمريكية، إن نسبة الشفاء بالعقار الجديد تصل إلى 98% وتبلغ مدة العلاج به شهرين ويعالج الحالات التى لم تستجب للعقارات المستخدمة حاليًا، مشيرًا إلى أن مصر هى الدولة الإفريقية الوحيدة التى تمتلك المقومات والبنية التحتية المناسبة لإنتاج عقاقير فيروس سى.

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