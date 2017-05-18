بالصور.. محافظ بورسعيد يزور "مراقبي الابتدائية" المصابين في حادث الأوتوبيس

بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مستشفى بورفؤاد العام، لتفقد الحالة الصحية لمصابي انقلاب أوتوبيس المعلمين، في أثناء توجههم لمنطقة سهل الطينة، للمراقبة على امتحان الصف السادس الابتدائي.

واطمأن "الغضبان" على حالة المصابين، وطالب بتوفير جميع إمكانات المحافظة الطبية وتقديم أعلى مستوي من الرعاية ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة.

وقال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة، إن مستشفى بورفؤاد استقبل 22 مصابًا وحالة وفاة لطفلة نتاج الحادث عن طريق 15 سيارة إسعاف، فجرى الدفع بهم لنقل المصابين.

كانت طفلة لقيت مصرعها وأصيب 22 آخرين من مدرسى محافظة بورسعيد، في أثناء توجههم إلى منطقة سهل الطينة، للمراقبة على امتحان الصف السادس الابتدائي.