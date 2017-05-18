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ضبط عامل بحوزته 28 زجاجة مولوتوف بالمنوفية

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ضبط عامل بحوزته 28 زجاجة مولوتوف بالمنوفية ضبط عامل بحوزته 28 زجاجة مولوتوف بالمنوفية

مصراوي Masrawy

ضبط عامل بحوزته 28 زجاجة مولوتوف

المنوفية مروة فاضل:

ضبطت مباحث المنوفية، اليوم الخميس، عاملا بمركز منوف وبحوزته 28 زجاجة مولوتوف وأسلحة نارية، وصورا للرئيس الأسبق محمد مرسي.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة منوف بضبط "ص. س. ع. أ"، عامل، لحيازة وإحراز أسلحة نارية بمزرعته، و28 زجاجة مولوتوف صالحة للاستعمال، وبعض الصور للرئيس الأسبق محمد مرسي وكمية من الكتب الدينية الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.

تم التحفظ على المضبوطات بعد التنسيق مع إدارة الأمن الوطني بالمنوفية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6618 جنح مركز منوف لسنة 2017م.

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