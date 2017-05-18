إزالة اعتداءات على 249 فدانًا خلال يومين بسوهاج - صور

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، أزالت بالتعاون مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة، 150 حالة اعتداء على أرض أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال اليومين الماضيين، بإجمالي 249 فدانا، بالإضافة إلى 7462 متراً.

وأضاف المحافظ أنه لن يسمح بالاعتداء على الأرض المملوكة للدولة، وإزالة جميع الاعتداءات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، وأن المحافظة ستتعاون مع المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرارات مجلس المحافظين الأخير بتحقيق هيبة الدولة واستعادة حقوقها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام الليثي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة موقف الإزالات، وبحث خطة المحافظة لحصر وإزالة الاعتداءات على أملاك الدولة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على جميع الجهات المعنية، بالتعاون والتنسيق فيما بينها لاستعادة حقوق الدولة، وتنفيذ خطة المحافظة لحصر وإزالة الاعتداءات.