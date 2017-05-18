أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إزالة اعتداءات على 249 فدانًا خلال يومين بسوهاج - صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اجتماع مواجهة التعديات علي الاراضي (8)اجتماع مواجهة التعديات علي الاراضي (8)

إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (1)إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (1)

إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (2)إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (2)

إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (8)إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (8)

إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (11)إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (11)

إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (12)إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (12)

إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (13)إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (13)

إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (14)إزالات التعديات علي املاك الدولة باخميم (14)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، أزالت بالتعاون مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة، 150 حالة اعتداء على أرض أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال اليومين الماضيين، بإجمالي 249 فدانا، بالإضافة إلى 7462 متراً.

وأضاف المحافظ أنه لن يسمح بالاعتداء على الأرض المملوكة للدولة، وإزالة جميع الاعتداءات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، وأن المحافظة ستتعاون مع المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، وقرارات مجلس المحافظين الأخير بتحقيق هيبة الدولة واستعادة حقوقها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام الليثي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء،  لمتابعة موقف الإزالات، وبحث خطة المحافظة لحصر وإزالة الاعتداءات على  أملاك الدولة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على جميع الجهات المعنية، بالتعاون والتنسيق فيما بينها لاستعادة حقوق الدولة، وتنفيذ خطة المحافظة لحصر وإزالة الاعتداءات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. استعادة 668 فدانًا من أملاك الدولة بالأقصر

تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. استعادة 668 فدانًا من أملاك الدولة بالأقصر

السيسي يوافق على قرض كويتي لإنشاء محطات تحلية مياه

السيسي يوافق على قرض كويتي لإنشاء محطات تحلية مياه

السيسي: "أنا قلبي دليلي.. ومصر ستنهض"

السيسي: "أنا قلبي دليلي.. ومصر ستنهض"

نشرة مصراوي: قمة مصرية أردنية.. وتعليق السيسي على ترشيح الدكروري.. وحقيقة العثور على جثة ''العمدة ناهد''

نشرة مصراوي: قمة مصرية أردنية.. وتعليق السيسي على ترشيح الدكروري.. وحقيقة العثور على جثة ''العمدة ناهد''