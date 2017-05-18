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‏مدير الحماية المدنية: الدفع بـ4 سيارات إطفاء إضافية لإخماد حريق الألفي

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مصراوي Masrawy

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حريق الألفي (2)حريق الألفي (2)

حريق الألفي (3)حريق الألفي (3)

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كتب – فتحي عمر:

قال اللواء مجدي الشلقاني مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إن رجال مطافئ القاهرة يحاولون السيطرة على حريق مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية بشارع الألفي وسط القاهرة.

وأكد الشلقاني في تصريحات خاصة لمصراوي،اليوم الخميس، أنه لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، فيما تم دعم مطافئ القاهرة بـ 4 سيارات إضافية لإخماد النيران المشتعلة بطوابق المبنى ليصل عدد السيارات المشتركة في عملية الإطفاء إلى 15 سيارة إطفاء، وسلم هيدروليكي، وخزان مياه كبير.

و‏‫نشب حريق هائل صباح اليوم الخميس، داخل مقر مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية بشارع الألفي وسط القاهرة، وتصاعدت ألسنة اللهب وخرجت الأدخنة من نوافذ 9 طوابق بالمبني، وتم وفرض كردون أمني حول المنطقة.

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