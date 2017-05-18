فتاة تشعل مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

تباشر نيابة البدرشين التحقيق في مشاجرة بيت عائلتين بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، استُخدمت فيها زجاجات المولوتوف.

شهدت قرية العزيزية بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مشاجرة بيت عائلتين استخدمت فيها زجاجات المولوتوف.

وكشفت التحقيقات، أن مشادة كلامية وقعت بين عائلتي "تركي" و"البركاوي" بقرية العزيزية؛ بسبب اتهام إحدى العائلتين للأخرى بالتشهير بفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، ما تسبب في إصابة أحد الأشحاص، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم زجاجتي مولوتوف.