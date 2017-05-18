أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

فتاة تشعل مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين في البدرشين

Google+ Print
فتاة تشعل مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين في البدرشين فتاة تشعل مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين في البدرشين

مصراوي Masrawy

فتاة تشعل مشاجرة بالمولوتوف

كتب - محمد شعبان:

تباشر نيابة البدرشين التحقيق في مشاجرة بيت عائلتين بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، استُخدمت فيها زجاجات المولوتوف.

شهدت قرية العزيزية بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مشاجرة بيت عائلتين استخدمت فيها زجاجات المولوتوف.

وكشفت التحقيقات، أن مشادة كلامية وقعت بين عائلتي "تركي" و"البركاوي" بقرية العزيزية؛ بسبب اتهام إحدى العائلتين للأخرى بالتشهير بفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، ما تسبب في إصابة أحد الأشحاص، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم زجاجتي مولوتوف.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بحضور فنانين وبرلمانيين.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف (صور)

بحضور فنانين وبرلمانيين.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف (صور)

وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

استقرار حالات مصابي حادث أتوبيس ''مراقبي الابتدائية'' في بورسعيد

استقرار حالات مصابي حادث أتوبيس ''مراقبي الابتدائية'' في بورسعيد

أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام

أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام