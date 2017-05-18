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الحشد الشعبي العراقي يحرر مطار سهل سنجار العسكري

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الحشد الشعبي العراقي يحرر مطار سهل سنجار العسكري الحشد الشعبي العراقي يحرر مطار سهل سنجار العسكري

مصراوي Masrawy

الحشد الشعبي العراقي

بغداد - (د ب أ):

أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم الخميس تحرير مطار سهل سنجار العسكري جنوبي ناحية القيروان شمال غربي مدينة الموصل (400 كم شمالي بغداد).

وذكر بيان لهيئة إعلام الحشد الشعبي، في بيان صحفي اليوم، أن "اللوائين 13 و14 في الحشد الشعبي حررا مطار سهل سنجار العسكري جنوب القيروان الذي يعد من المطارات المهمة لوجستياً واستراتيجياً".

وكان الحشد الشعبي قد شرع يوم الجمعة الماضي بعملية عسكرية لتحرير ناحية القيروان شمال غربي الموصل من سيطرة داعش.

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