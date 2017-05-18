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قرار جمهوري بتعيين وزير الإسكان رئيسَا لبعثة الحج الرسمية

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قرار جمهوري بتعيين وزير الإسكان رئيسَا لبعثة الحج الرسمية قرار جمهوري بتعيين وزير الإسكان رئيسَا لبعثة الحج الرسمية

مصراوي Masrawy

مصطفى كمال مدبولي محمد وزير الإسكان

القاهرة - (مصراوي):

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، قرارًا جمهورياً رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠١٧، بتعيين الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيسًا لبعثة الحج الرسمية في موسم حج عام ١٤٣٨هجرية - ٢٠١٧ ميلادية.

وتضمن نص القرار الجمهوري، أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار في عددها الصادر اليوم.

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