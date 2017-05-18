قرار جمهوري بتعيين وزير الإسكان رئيسَا لبعثة الحج الرسمية

القاهرة - (مصراوي):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهورياً رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠١٧، بتعيين الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيسًا لبعثة الحج الرسمية في موسم حج عام ١٤٣٨هجرية - ٢٠١٧ ميلادية.

وتضمن نص القرار الجمهوري، أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار في عددها الصادر اليوم.