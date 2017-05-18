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وادي دجلة يطمح في كتابة التاريخ أمام الزمالك

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وادي دجلة يطمح في كتابة التاريخ أمام الزمالك وادي دجلة يطمح في كتابة التاريخ أمام الزمالك

التحرير

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نظيره وادي دجلة، في تمام التاسعة مساء الخميس، على ملعب "بترو سبورت"، لحساب الجولة الـ29 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، بصافرة محمد الصباحي، ويعاونه سمير جمال وأحمد توفيق، وحكم رابع محمد عبد الحافظ.

يدخل الزمالك اللقاء بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المقاولون فى الدوري، وكابس يونايتد فيدوري أبطال إفريقيا،حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

في المقابل، يسعى رجال المدير الفني أحمد حسام "ميدو"، لتحقيق نتيجة إيجابية عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

«التحرير» تستعرض تاريخ مواجهات الفريقين:

- التقى الفريقان 10 مرات خلال بطولة الدوري، حقق الزمالك الفوز في 4 مباريات، وتعادلا في 6 مباريات، ولم ينجح دجلة في الفوز على الزمالك طوال تاريخه.

- النتيجة الأكبر خلال مبارات الفريقين كانت من نصيب الفارس الأبيض بنتيجة (2-0) مرتين في ديسمبر 2010، وأكتوبر 2015.

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- أحرز لاعبو الزمالك 13 هدفًا في شباك دجلة، ويعد مهاجم الفريق أحمد جعفر أكثر من سجل في مرمى دجلة بهدفين، بينما سجل لاعبو دجلة 7 أهداف، إذ أحرز لاعبا الفريق محمود علاء وعبد الفتاح الأغا، هدفين.

- حافظ أبناء القلعة البيضاء على نظافة شباكهم في 5 مواجهات، مقابل مرتين فقط لدجلة.

 

- يعد مصطفي طلعت، لاعب وادي دجلة، أكثر اللاعبين مشاركة في صفوف الفريقين، حيث شارك في 8 مباريات، مقابل 7 لقاءات لأحمد توفيق، لاعب خط وسط الزمالك.

- شارك 17 لاعبًا بقميصي الزمالك ودجلة، أبرزهم: (يوسف أوباما - ستانلي - عرفة السيد - حسام عرفات - أحمد الميرغني - علاء علي - محمد أبو العلا - مصطفي جعفر - حسن مصطفى - عصام الحضري).

 

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التحرير

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