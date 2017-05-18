السجن المؤبد لفلاح قتل شابًا بالفأس في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار أحمد عطية، اليوم الخميس، مُزارع، بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه في القضية رقم 2592 جنايات أولاد صقر لسنة 2015، بقتل شاب بالفأس، لخلافات على أرض زراعية بدائرة مركز أولاد صقر.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر، قد تلقت إخطارًا من المستشفى العام، يوم 6 مارس 2015، بوصول "منصور.ف.م.ر" 30 عامًا، مُقيم بعزبة "أم زمزم" التابعة لقرية "تل راك" بدائرة المركز، مصابًا بنزيف في المخ، وتوفي بعد عدة أشهر متأثرًا بإصابته.

وتبين من أوراق القضية، أن وراء إصابة المجني عليه "الهواري.م.ع" 28 عامًا، مُزارع، مُقيم بالناحية ذاتها، بتحريض من عمه "عبدالرحيم.ع.م" 50 عامًا، مُدرس، إثر مشاجرة بين العائلتين بسبب الخلاف على قطعة أرض بالطريق الزراعي، حيث تربص الجاني بالمجني عليه وتعدى عليه بالفأس في وضح النهار.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم وعمه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، فيما فارق الأخير الحياة أثناء حضوره إحدى جلسات المُحاكمة يوم 19 نوفمبر الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية.