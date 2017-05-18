بالصور.. محافظ البحر الأحمر يلتقي برئيس لجنة النقل المواصلات بمجلس النواب

البحرالأحمر. أحمد عوض:

استقبل اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، واللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس بديوان عام المحافظة.

ناقش عبدالله مع اللجنة سبل تطوير موانئ سفاجا والغردقة، باعتبارهما من أهم المنافذ البحرية لمصر.

وأكد المحافظ أن الإجراءات الأمنية بالموانئ منضبطة ومشددة، وتحت تأمين كامل من الجهات المعنية.