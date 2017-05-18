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حريق هائل داخل مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية وسط القاهرة

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مصراوي Masrawy

حريق هائل داخل مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية وسط القاهرة حريق داخل مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية

كتب - فتحي عمر:

‏‫نشب منذ قليل حريق هائل اليوم الخميس، داخل مقر مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية بشارع الألفي وسط القاهرة، ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الاطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت في طوابق بالمبنى.

وقال مصدر أمني، إنه تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وخزان مياه كبير للسيطرة على الحريق.

وتصاعدت ألسنة اللهب وخرجت الأدخنة من نوافذ 9 طوابق بالمبني.

ومن جهته قال اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق ويبذلون مجهود كبير لمنع خطر امتداد النيران إلى المباني المجاورة وباقي طوابق المبني الهام.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة وسط البلد، وتم وفرض كردون أمني حول المنطقة.

حريق داخل مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية

حريق داخل مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية

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