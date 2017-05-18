تشيلسي يسعى لضم فيراتي من بوابة «كونتي»

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يسعى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع مواطنه ماركو فيراتي، لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس.

وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي رصد 55 مليون جنيه استرليني، وراتب أسبوعي يصل إلى 120 ألف استرليني، لضم الدولي الإيطالي صاحب الـ 24 عامًا.

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وأشارت "ذا صن" إلى أن "كونتي" يسعى لاستغلال علاقة الجيدة مع فيراتي، منذ تدريبه منتخب إيطاليا في يورو 2016، في إقناعه بارتداء قميص الفريق اللندني.

وأوضحت الصحيفة البرطانية، أن فيراتي على رادار العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي.