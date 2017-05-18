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الإسكان: إنشاء موقفين إقليميين بدمياط الجديدة

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الإسكان: إنشاء موقفين إقليميين بدمياط الجديدة الإسكان: إنشاء موقفين إقليميين بدمياط الجديدة

التحرير

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صرح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم إنشاء حضانة بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث بالمدينة، وتنفيذ مشروع حماية المدينة من أخطار السيول، كما تم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكات إنارة الحيين السكنيين الثاني والثالث، وشرق المنطقة الصناعية "100 فدان، 250 فدانًا، منطقة صبحي حسين -الحي الاقتصادي-، طريق الروبيكي"، وغرب المنطقة الصناعية "المناطق الصناعية من 1-6، قلب المنطقة الصناعية، امتداد المنطقة الصناعية"، وذلك فى 6 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم تنفيذ موقفين إقليميين بـ"شرق المدينة، والمدخل الغربي للمدينة"، وتم الطرح فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

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وأشار المهندس حاتم محمود، رئيس جهاز القرى السياحية، إلى أنه تم طرح حق انتفاع لتوفير الخدمة لـ4 شواطئ رملية مميزة للبحر والبحيرات "موقعان بجوار حاجز الأمواج بمنطقة 24، وموقعان غرب حاجز الأمواج بمنطقة 23 و24"، بمركز مارينا العلمين السياحى، لمدة 3 مواسم صيفية بالمزاد العلنى.

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التحرير

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