طرح 1608 وحدات إسكان اجتماعي بالإيجار لأهالي شمال سيناء

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وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تأجير 1608 وحدات بالإسكان الاجتماعى لمحافظة شمال سيناء، يستفيد بها مواطنو المحافظة، مع تحرير بروتوكول تعاون مشترك بين الصندوق والمحافظة، يتضمن التزام المحافظة بنفس الضوابط المالية فى السداد لمحور الإيجار السابق إتاحة وحدات به فى المحافظة، والبالغ 410 جنيهات شهريا، وسترد القيمة الإيجارية شهريا للصندوق، كما تمت الموافقة على شراء المحافظة لـ64 وحدة لمجابهة حالات الإيواء العاجل (سيول- زلازل- غيرهما)، مع تحديد السعر بلجنة دراسة الأسعار بالوزارة، ويتم تقسيط ثمن الوحدات على 3 سنوات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وافق أيضا على الشروع فى تنفيذ 10254 وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد بشرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، موزعة كالتالى: مساحات 70م2 (إسكان اجتماعي) غرفتين وصالة، ومساحات 90 م2 (استثمارى) وذلك من أجل تلبية طلبات أبناء المحافظة بالحصول على وحدات بالإسكان الاجتماعى.

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بينما أشارت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى للصندوق، إلى أن مجلس الإدارة وافق على بيع 48 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، بمدينة المنيا الجديدة، لمحافظة المنيا، بسعر 154 ألف جنيه للوحدة إضافة إلى 5% قيمة وديعة الصيانة، على أن يتم السداد نقدا، حيث ستقوم المحافظة باستخدام الوحدات لتسكين الحالات الحرجة من النساء اللاتى يتعرضن للعنف أو الإيذاء، استكمالا لمشروع مركز خدمات الأسرة وبحوث المرأة.

وأوضحت أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وافق على تمويل إنشاء 23 محلا تجاريا، وحضانة، ومخبزا، بمشروع إنشاء مدينة الملك عبد الله (3000 وحدة سكنية - 125 عمارة)، بحى عتاقة بمحافظة السويس، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى - المرحلة الثانية، بإجمالى تكلفة تقديرية 2.8 مليون جنيه، وذلك من أجل توفير الخدمات لسكان المشروع.