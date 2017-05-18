طلب إحاطة بشأن انهيار مصانع الأدوية المملوكة للدولة

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تقدمت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة وقطاع الأعمال العام بشأن انهيار شركات ومصانع الأدوية المملوكة للدولة.

وقالت عازر، في طلبها، إن هذه المصانع في طريقها للضياع، بعدما كانت توفر الدواء بسعر مناسب، وتحقق التوازن في سوق الدواء وتحمي المواطن من المتاجرة بصحته من خلال منتجات الشركات العالمية والخاصة.

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وأوضحت عضو جنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المواطن أصبح فريسة لها، وتحت رحمة إنتاجها "أصبحنا نستورد الدواء بالعملة الصعبة، وغير قادرين على الشراء بسبب ارتفاع أسعار الأدوية"، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لتوقف شركات الدولة عن تصنيع الدواء، مؤكدة أن صناعة الدواء أمن قومي.

وطالبت لنئبة البرلمانية الحكومة بتدبير الدعم المالي اللازم لإعادة هيكلة وتشغيل شركات ومصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام.