بالصور.. النيابة الإدارية تكشف إهدار الحديقة الدولية بأسيوط للمال العام

كتب-عمرو علي:

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإجراء التحقيق اللازم حيال ما أوردته إحدى الجرائد الورقية يوم 24/4/2017 من الإهمال في المحافظة على الحديقة الدولية بمنقباد وعدم استغلالها على الوجه الأمثل وما يشكله ذلك من إهدارٍ للمال العام.

وكلف المستشار مصطفى سالمان، نائب رئيس الهيئة مدير نيابة أسيوط القسم الثاني الإدارية، فريق من مستشاري النيابة برئاسته وعضوية الأستاذ جمال سيد بدران، رئيس النيابة والأستاذ محمد حسن، رئيس النيابة للانتقال وإجراء المعاينة للحديقة بالاشتراك مع المختصين بمديرية الزراعة والوحدة المحلية لمركز أسيوط.

وأسفرت المعاينة التي تمت يوم الأحد الموافق 14/5/2017 عن وجود إهمال في المحافظة على الحديقة بانتشار المخلفات الزراعية والحيوانية والإنشائية بها وتلف كامل لملاهي الأطفال بالحديقة، وكذا للكراسي والتندات بها واستغلال الكافيتريا كمخزن للمعدات والآلات الزراعية وإلقاء ما يزيد عن 70 عامود كهرباء وثلاث عربات بائعة جائلين بأطراف الحديقة.

ووجود آثار محروقات في كافة أرجاء الحديقة ووجود شيشة وموقد ناري بالجهة الشمالية للحديقة ووجود تسريب مياه في أكثر من موضع بالحديقة وتهالك دورات المياه بها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وعدم توافر أعمدة الإنارة الكافية بها وعدم وجود إيرادات للحديقة من فترات طويلة فضلا عن عدد من المخالفات الإدارية الأخرى.

وانتهت النيابة إلى تكليف لجنة فنية من مختصي مديرية الإسكان بأسيوط وجهاز شئون البيئة وإدارة التخطيط العمراني والمتابعة الميدانية بالمحافظة لتحديد المساحات المنزرعة وغير المنزرعة بها والوقوف على أسباب تلف المزروعات والكراسي والتندات بالحديقة وتهالك دورات المياه وما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير الحديقة وعوائق تنفيذ هذه الإجراءات، وبيان إيرادات الحديقة ونفقاتها وحجم العمالة بها ومدى وجود مصدر مياه وكهرباء يفي باحتياجات الحديقة ومبرر عدم استخدام الكافتيريا وانتشار المخلفات الزراعية والإنشائية والحيوانية بكافة أرجاء الحديقة مع وضع تصور كامل لسُبل استغلال الحديقة وتطويرها واعداد مقايسة تقديرية بذلك وبيان مدى إمكان طرحها على مستثمرين لاستغلالها لاسيما في ضوء موقعها المتميز وقربها من مدينة أسيوط.