وصول وسفر 5203 ركاب ومعتمرين بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر. أحمد عوض:

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد، اليوم الخميس، لاستقبال السفينتين "مسرة" و"بوسيدون إكسبريس" على متنهما 1140 راكبا و112 شاحنة و28 سيارة، بينما تغادر السفينتان "القاهرة" و"عمان" على متنهما 214 راكبا و34 شاحنة و11 سيارة.

وشهد الميناء بالأمس، استقبال السفينتين "عمان" و"الحرية" على متنهما 473 راكبا و101 شاحنة و19 سيارة، وغادرت 4 سفن على متنها 527 راكبا منهم 214 معتمرا و170 شاحنة و6 سيارات.

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد، اليوم الخميس، لاستقبال السفينتين "آيلة" و"سينا" على متنهما 651 راكبا منهم 96 معتمرا وأتوبيسات عمرة و6 برادات و9 تريلات.

بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال السفينتين "آيلة" و"سينا" على متنهما 995 راكبًا منهم 313 معتمرا و7 أتوبيسات عمرة و10 تريلات و6 سيارات، وغادرت السفينتان "آيلة" و"سينا" على متنهما 285 راكبا منهم 120 معتمرا و3 أتوبيسات عمرة، و31 برادا و15 تريلا.

كما شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة "الرياض" على متنها 918 راكبا و49 سيارة.