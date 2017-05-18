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خالد فودة يبحث فرص الاستثمار مع سفراء دول «الآسيان»

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خالد فودة يبحث فرص الاستثمار مع سفراء دول «الآسيان» خالد فودة يبحث فرص الاستثمار مع سفراء دول «الآسيان»

التحرير

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التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بوفد من سفراء دول جنوب شرق أسيا "آسيان" إندونيسيا، والفلبين، وتايلاند، ومينا مار، وفيتنام، وماليزيا، وسنغافورة، ودار السلام، وكمبوديا، وبروناي.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، محاور التنمية الشاملة والمتكاملة وفرص الاستثمار حتى عام 2030 على أرض المحافظة.

كما استعرض المحافظ، مقومات السياحة العلاجية على أرض المحافظة بجنوب سيناء وفرص الاستثمار التي تم عرضها عقب مؤتمر ، والسياحة العلاجية الذي عقد بشرم الشيخ في الفترة من 23 إلى 25 مارس 2017.

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وتم خلال اللقاء توزيع سيديهات، بتلك المحاور وفرص الاستثمار على السفراء لدراستها، ومناقشة مدى ملائمتها لهم، ومشاركتهم في التنمية وتلك الفرص الاستثمارية.

ومن المتوقع تنظيم مؤتمر لدول الآسيان بشرم الشيخ في شهر سبتمبر من العام الجاري لاستعراض الاستثمارات، وفتح أسواق استثماريه جديدة، وزيادة وتبادل الأنشطة التجارية.

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التحرير

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