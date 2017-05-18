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طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

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طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

الإسكندرية 20 27

مطروح 19 25

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

الإسماعيلية 20 34

السويس 19 35

العريش 18 27

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الغردقة 26 36

شرم الشيخ 27 37

المنيا 21 40

الفيوم 21 37

أسيوط 22 42

سوهاج 26 43

الأقصر 27 43

أسوان 27 44

الوادى الجديد 28 42

قنا 27 42

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التحرير

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