محافظ الشرقية يكشف حقيقة سيدة عرضت طفلها للبيع: «بتبتزني»

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كتبت - ريهام الوجيه

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إن السيدة التي كانت تقف أمام مبنى ديوان عام المحافظة وتحمل لافته مكتوب عليها "أطفال للبيع أريد بيع طفل ليعيش إخوته الآخرين"، تبين أنها زوجة لموظف بالإدارة العامة للمواقف سابقاً وبالوحدة المحلية ببهنباي حاليًا، ويدعى خالد الصادق السيد اليماني.

وأضاف المحافظ في بيان له أمس، أن النجدة كانت قد لاحظت السيدة تقف أمام ديوان عام المحافظة وتحمل لافته تتاجر بأبنائها كوسيلة ضغط وابتزاز تمارسه على رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعدول عن قراره وإعادة زوجها للعمل بمكانه السابق مرة أخرى، وتم على الفور إبلاغ قسم ثان الزقازيق ليتوجه نائب المأمور لمكان السيدة وتم التحفظ عليها، وتحرير محضر بقسم ثان لتأخذ حقها بالطرق القانونية، وحفاظاً على حقوق الجميع.

وأشار إلى أن ما أقدمت عليه السيدة اليوم للمتاجرة بأولادها جاء ابتزازًا رخيصًا وتصرفًا غير مقبول كوسيلة ضغط من أجل عودة زوجها لمكان عمله الأصلي بالإدارة العامة للمواقف، على الرغم من أنه قد أمضى أكثر من 15 عامًا يعمل بهذا المكان، وتم نقله للعمل بالوحدة المحلية ببهنباي بكامل مستحقاته المالية.

وأوضح المحافظ أن الموظف المذكور تم نقله للعمل بالوحدة المحلية ببهنباي، وذلك في إطار خطة بإعادة هيكلة العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أسوه بديوان عام المحافظة للاستفادة من الطاقات المعطلة في أماكن أخرى وضخ دماء جديدة والتصدي للفساد بكافة صورة وأشكاله وتفعيل الطاقات الشبابية في أماكن العمل المختلفة داخل الجهاز الإداري بالمحافظة بعد أن تبين التردي الواضح والترهل الإداري بسبب استمرار العاملين لفترات طويلة تجاوزت الـ20 عامًا في أماكن عملهم دون تطوير أو تحديث.

وأضاف المحافظ، أنه قد صدر قرار بنقله ومعه (5) من إخوته يعملون جميعًا بالإدارة العامة للمواقف وهم :- عربي الصادق السيد اليماني، وتم نقله للعمل بالوحدة المحلية ببهنباي، والسيد الصادق السيد اليماني، وحسام الصادق السيد اليماني، تم نقلهما للعمل بالوحدة المحلية ببيشة قايد، وسعد الصادق السيد اليماني، ونبيل الصادق السيد اليماني، تم نقلهم للعمل بالوحدة المحلية بالشوبك، ولم ينقص من مستحقاتهم المالية مليمًا واحدًا.

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وتابع، أنها تدعي أنها لا تملك لقمة العيش في حين أن زوجها يتقاضى مستحقاته كاملة لتستغل إثارة الرأي العام، لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بصورة مسيئة وسلوك مشين غير حضاري يسيء إلى صورة المواطن الشرقاوي.

وأكد محافظ الشرقية، أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه تم تخصيص الثلاثاء من كل إسبوع للقاء المواطنين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور الجهات المعنية لحل مشاكلهم وتلبية طموحاتهم في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة ومن يرغب في ذلك عليه أن يتقدم بطلب بمكتب خدمة المواطنين موضح به شكواه ليتم فحص الطلب وترتيب الموعد للقاء المحافظ ليقوم بعرض مشكلته أمام الجهات المعنية ليتم اتخاذ اللازم حيالها.