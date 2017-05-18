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للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك

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مصراوي Masrawy

للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (1)للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (1)

للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (2)للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (2)

للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (3)للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (3)

للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (4)للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (4)

للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (5)للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (5)

للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (6)للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (6)

للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (7)للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (7)

للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (8)للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (8)

للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (9)للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (9)

للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (10)للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (10)

للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (11)للمحجبات.. أكثر من نظارة شمسية تناسب حجابك (11)

كتبت- هاجر حاتم:

لا تكتمل إطلالتك إلا بنظارة تناسب حجابك، ويختلف شكلها ولونها وفقًا لطبيعة بشرتك، ولون "السكارف" الخاص بك، بالإضافة إلى شكل وجهك، لهذا نستعرض لك أكثر من شكل نظارة شمسية يناسبك لتختاري منهم ما يناسبك.

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