بالفيديو || مأساة .. طفلة عربية تدخن الشيشة وأمها تصور

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يجسد مأساة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة ، حيث يظهر في الفيديو طفلة عربية ، وهي تدخن الشيشة أو الأرجيلة كالكبار وأمها تصورها .

وتبدو الطفلة في الفيديو الذي بثته " العربية نت " وهي جالسة على كنبة في ما يبدو أنه منزل عائلتها، وتصرخ بوجه والدتها مطالبة بالشيشة، فتستجيب الأم للطلب وتمسك الطفلة الأرجيلة كالكبار وتدخنها دون تردد.

وتغضب الطفلة عندما تسحب منها والدتها الشيشة أو عندما تطلب طفلة أخرى تجلس بجانبها أن تحصل على "نصيبها" هي الأخرى من التدخين.

وقد أثار الفيديو انتقادات واسعة، لا سيما وأنه يناقض القاعدة الطبيعية التي تفرض حماية القاصرين والأطفال من أي أذى، وعدم تعريضهم لمخاطر صحية ومعنوية على السواء. كما أنه بات من المعروف أن للشيشة مضار تفوق مضار تدخين السجائر حتى.

ويتضح من الفيديو أن والدة الطفلة قامت بتصوير ابنتها لا سيما وأنه يسمع في الشريط صوت امرأة غير آبهة بالمضار التي تحملها الشيشة لرئتي تلك الطفلة الصغيرة.