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بالصور- مكب أغطية زجاجات غازية يتحول لمنطقة جذب سياحية

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مصراوي Masrawy

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كتبت- ميرا ماهر
بالقرب من جامعة تكساس بالولايات التحدة الأمريكية، يوجد مئات الآلاف من أغطية زجاجات المشروبات الغازية، والتي تحولت مؤخراً لمكان جذب سياحي رسمي يرتاده الكثير من الزوار والطلاب.

وبحسب "odditycentral" فلا أحد يعلم كيف بدأ تحويل هذا المكان إلى منطقة جذب سياحية، إذ إنه عبارة عن طريق بطول 50 متراً وعرض 2 متر يمتلئ بأغطية زجاجات الصودا المعدنية.

قام المقيمون بهذه المنطقة بتعليق لافتة كبيرة على بوابته مكتوب عليها “زقاق أغطية الزجاجات”، كما أنهم نثروا المزيد من الأغطية به مما أضاف للمكان طابع سياحي أكثر من كونه مكب للنفايات.

ويُعتبر هذا المكان حاليّاً محط أنظار الأشخاص الذين يُحبون جمع أغطية الزجاجات للعثور على مجموعات الأغطية النادرة، كما أن العديد من الزوار يأخذون معهم بعضاً من هذه الأغطية كهدايا تذكارية.

وينصح بألا يتجول الزوار بهذا المكان حافيي الأقدام، إذ إن هناك عدد كبير من القطع الصدأة المهلكة.

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