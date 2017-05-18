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برلماني: 3.5 ملايين فدان تابعين لـ«التنمية الزراعية» تم التعدي عليها

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برلماني: 3.5 ملايين فدان تابعين لـ«التنمية الزراعية» تم التعدي عليها برلماني: 3.5 ملايين فدان تابعين لـ«التنمية الزراعية» تم التعدي عليها

التحرير

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قال مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن الدولة كانت غائبة عن ملف التعديات على أراضيها لأكثر من نصف قرن، ولهذا ستجد 3.5 ملايين فدان من أصل 14 مليون فدان تابعين لهيئة التنمية الزراعية تم التعدي عليها، موضحًا: «لم يكن هناك إرادة أو دولة لتمنع ذلك».

وأضاف ملك، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء »، أن ملف التعدي على أراضي الدولة يتضمن «استباحة وتبجحا لسرقة الدولة»، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح على تكليفه أجهزة الدولة باستعادة الأراضي المتعدى عليها.

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واختتم النائب البرلماني: «الرئيس السيسي أطلق إشارة البدء لاسترداد هذه الآراضي، وإحنا في ظهره».

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التحرير

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