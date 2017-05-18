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بالفيديو || 3 مذيعات طلبن الزواج من ضيوفهن على الهواء .. رد فعل مفاجئ من السقا

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بالفيديو || 3 مذيعات طلبن الزواج من ضيوفهن على الهواء .. رد فعل مفاجئ من السقا بالفيديو || 3 مذيعات طلبن الزواج من ضيوفهن على الهواء .. رد فعل مفاجئ من السقا

على سبيل الجد أو المزاح، كسرت بعض المذيعات التابوهات ولم يخجلن من إعلان إعجابهن بضيوفهن على الهواء، بل وصل الحد لإعلان رغبتهن في الارتباط بهن، وهو الأمر الذي قوبل بالسخرية في بعض الأحيان ولكن في أوقات أخري أنقلب "الهزار" إلى جد.
 
ونرصد خلال التقرير التالى أبرز هؤلاء المذيعات اللاتي قمن بإعلان رغبتهن في الارتباط من ضيوفهن على الهواء.
 

وفاء الكيلانى وتيم حسن

 
لم يتوقع الكثيرون أن المزحة التى أطلقتها الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "الحكم"، مع ضيفها الممثل السوري تيم حسن، حينما طلبت منه الزواج، سوف تحدث بعد مرور عام ونصف فقط، فتفاجأ الجميع بعقد قرانهما في 9 مايو الماضي وسط دهشة الجمهور الذي تداول مقطع الفيديو، وتظهر فيه وفاء الكيلاني وهي تقول لتيم "بحبك"، ويأتي الرد منه بأنه قرأ لها شعرًا، وبعدها تطلب الزواج منه قائلة: "تيم أنا عاوزة أتجوزك"، ليرد عليها قائلا "بقبل فورًا حبيبة قلبي".  
 
  

 

سازديل والفنان خالد أمين

 
على غرار الإعلامية وفاء الكيلاني، قامت الإعلامية اللبنانية سازديل، بطلب الزواج من ضيفها الفنان خالد أمين على الهواء أثناء حلقة برنامجها "عالسيف"، الأمر الذي عرضه للإحراج ورد عليها بأنه لا يفكر في الزواج بالوقت الحالي، وأن ملف الزواج مؤجل عنده حالياً ولا يوجد أي عيب فيها شخصيًا.  
 

 

أحمد السقا مع مذيعة لبنانية

 
على حساب زوجة أولى «مجروحة» في إطار كوميدي، دارت الحلقة التي جمعت الفنان أحمد السقا في بداياته الفنية مع إحدي المذيعات اللبنانيات، التي ظلت تغازله طوال الحلقة وتبدى إعجابها الشديد به وطلبت منه الزواج علي الهواء بشكل غير مباشر، ولم يبادر "السقا" في إظهار إعجابه بها، ولكنه استمر بالمزاح قائلًا بإنه متزوج ولا يفكر في الارتباط مرة أخرى إطلاقًا.  
 
 
 
 
 
المصدر : التحرير

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