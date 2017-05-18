بالصور.. لجان الامتحانات في "الخليج".. حلوى وعصير وكراسة إجابة

كتبت- هدير غيث

يمر الطلاب في هذه الأيام بفترة الامتحانات، وتعتبر هذه الفترة مهمة لانهاء العام الدراسي ولكن تختلف لجان الامتحان من بلد لأخرى.

انتشر على "مواقع التواصل الاجتماعي" صور لبعض لجان الامتحان في دول الخليج -وفقا لزيهم الرسمي-، حيث قام المعلمين باستقبال الطلاب في لجان الاختبار بتقديم بعض المشروبات مثل الماء والقهوة والشاي والحلوى بجانب كراسات الاجابة.

وعندما انتشتر هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، نال الكثير من ردود الأفعال، حيث ذكر البعض أنه من إحدى دول الخليج وأن هذا لا يحدث في امتحاناتهم، والبعض الآخر سخر من لجان الامتحانات في الدول التي يعيش بها.