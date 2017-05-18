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«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
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بالفيديو || عميد الملاعب المصرية الكابتن "أحمد حسن" يهاجم قرار وزير الأوقاف الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح " بلاها صلاه ونقضيها مسلسلات "

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بالفيديو || عميد الملاعب المصرية الكابتن "أحمد حسن" يهاجم قرار وزير الأوقاف الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح " بلاها صلاه ونقضيها مسلسلات " بالفيديو || عميد الملاعب المصرية الكابتن "أحمد حسن" يهاجم قرار وزير الأوقاف الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح " بلاها صلاه ونقضيها مسلسلات "

في الوقت الذي تترك فيه المصرية الدي جي، على المقاهي والأفراح وفي الطرقات وفي كل مكان، أصدر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعه، بمنع استخدام مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح، وذلك بحجة أنها تسبب القلق للمرضى، وللذين يحتاجون للنوم في تلك الأوقات، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في الشارع المصري.

وعلق عميد الملاعب المصرية الكابتن أحمد حسن على القرار، قائلاً عيب أننا نقول أن القرآن والصلاه تحدث إزعاج، مضيفاً أنه إذا كان إبني يتضرر من أصوات المساجد في رمضان فأنا من باب أولى أن أذهب به إلى المسجد ليصلى التراويح “وبنقص الساعة ونصف مذاكرة ويذهب للصلاه”.

وناشد وزير الأوقاف قائلاً أن يترك روحانيات رمضان، وأضاف في تدوينة له قائلاً “بعد منع وزير الأوقاف لمكبرات الصوت في صلاة التراويح، الناس خارج المسجد هتصلي إزاي؟ طيب ما تمنع صلاة التراويح أحسن ونقضيها مسلسلات”.

 

 

المصدر : فايف

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