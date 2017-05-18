لماذا خرجت المقاتلات الحربية اليوم على حدود الأجواء المصرية ؟

سمر العشري

رافقت طائرة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن فور دخولها الأجواء المصرية طائرات حربية مصرية ترحيبا بزيارة الملك.

ووصل الملك عبدالله الثاني إلى القاهرة اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية لمصر يجري جلالته خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية.

واستقبل الرئيس السيسي الملك والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد اليوم الأربعاء في زيارة رسمية للقاهرة.

وبعد استراحة قصيرة بالصالة الرئاسية بالمطار الجوية، توجه موكب الملك والرئيس إلى قصر الاتحادية.

وفي قصر الاتحادية، جرت مراسم استقبال رسمية وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية للملك، كما عزف السلامان الجمهوريان المصري والملكي الأردني، وبعد ذلك تفقد الرئيس والملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.

كما انطلقت جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، يعقبها جلسة مباحاثات موسعة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والتعاون في مكافحة الإرهاب.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads