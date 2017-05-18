أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

لماذا خرجت المقاتلات الحربية اليوم على حدود الأجواء المصرية ؟

Google+ Print
لماذا خرجت المقاتلات الحربية اليوم على حدود الأجواء المصرية ؟ لماذا خرجت المقاتلات الحربية اليوم على حدود الأجواء المصرية ؟

رافقت طائرة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن فور دخولها الأجواء المصرية طائرات حربية مصرية ترحيبا بزيارة الملك.
 
ووصل الملك عبدالله الثاني إلى القاهرة اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية لمصر يجري جلالته خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح تتناول العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية.
 
واستقبل الرئيس السيسي الملك والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد اليوم الأربعاء في زيارة رسمية للقاهرة.
 
وبعد استراحة قصيرة بالصالة الرئاسية بالمطار الجوية، توجه موكب الملك والرئيس إلى قصر الاتحادية.
 
وفي قصر الاتحادية، جرت مراسم استقبال رسمية وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية للملك، كما عزف السلامان الجمهوريان المصري والملكي الأردني، وبعد ذلك تفقد الرئيس والملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.
 
كما انطلقت جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، يعقبها جلسة مباحاثات موسعة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والتعاون في مكافحة الإرهاب.
 
 
 
المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. استعادة 668 فدانًا من أملاك الدولة بالأقصر

تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. استعادة 668 فدانًا من أملاك الدولة بالأقصر

السيسي يوافق على قرض كويتي لإنشاء محطات تحلية مياه

السيسي يوافق على قرض كويتي لإنشاء محطات تحلية مياه

السيسي: "أنا قلبي دليلي.. ومصر ستنهض"

السيسي: "أنا قلبي دليلي.. ومصر ستنهض"

نشرة مصراوي: قمة مصرية أردنية.. وتعليق السيسي على ترشيح الدكروري.. وحقيقة العثور على جثة ''العمدة ناهد''

نشرة مصراوي: قمة مصرية أردنية.. وتعليق السيسي على ترشيح الدكروري.. وحقيقة العثور على جثة ''العمدة ناهد''