بالفيدو || منزل يتحول لمدفن في 6 أكتوبر بعض رفض الحكومة استخراج الجثة

سمر العشري

عرض الإعلامي ” وائل الابراشي” تقريراً عن تحويل منزل بمشروع ابني بيتك بمنطقة السادس من أكتوبر إلى مدفن، وذلك بعدما عجزت الأسرة عن استخراج الجثة التي كانت تبحث عن الآثار مع آخرين، عن طرق حفرة قطرها متر في عمق 25 متر.

ومن جانبها اكد المسئولون في جهاز مدينة 6 أكتوبر أنها لن تستطيع استخراج الجثة، حيث أنها سوف تتكلف مبلغ 120 ألف جنيه، مستنكراً تصريحات الأجهزة الحكومية في أكتوبر، مؤكداً انه كان يجب عليها طلب المساعدة من فاعلي الخير.

واظهر التقرير الذي عرضة الإعلامي من خلال برنامجه ” العاشرة مساءً” والمذاع على قناة ” دريم” الفضائية المصرية، أن المنزل كتب عليه كما ستشاهدون في الفيديو” مدفن محمد”، كما اشار أن الأسرة أيضاً عجزت عن دفع مبلغ استخراج الجثة، ليتحول المنزل إلى قبر له.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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