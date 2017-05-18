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بالأسماء || الحكم بالإعدام شنقاً للأربعة أشخاص أبطال الواقعة الشهيرة التي هزت الغربية .. وأثارت ضجة كبرى على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي

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بالأسماء || الحكم بالإعدام شنقاً للأربعة أشخاص أبطال الواقعة الشهيرة التي هزت الغربية .. وأثارت ضجة كبرى على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي بالأسماء || الحكم بالإعدام شنقاً للأربعة أشخاص أبطال الواقعة الشهيرة التي هزت الغربية .. وأثارت ضجة كبرى على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي

قضت محكمة جنايات طنطا بالدائرة الثانية بمحافظة الغربية، الأربعاء، بإعدام 4 أشخاص دفعة واحدة، في القضية التي هزت كفر الزيات بمحافظة الغربية، وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، بعدما تناوبوا على اغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح وسط الزراعات بكفر الزيات .

وكانت هيئة المحكمة عقدت برئاسة المستشار أحمد رضا عبدالوهاب، قد اطلعت على تقارير أوراق المتهمين المحالة من فضيلة المفتي في شأن كلاً من:

  • حسن أنور الشوري 27 سنة منجد.
  • كريم أحمد عقيلي 26 سنة حداد مسلح.
  • محمد علي محمد مرعي 26 سنة حداد مسلح.
  • أحمد محمد الفحل 27 سنة حداد مسلح.

وجميعهم من مركز كفر الزيات، حيال اتهامهم بارتكاب واقعة اغتصاب سيدة وسط الزراعات بكفر الزيات، تحت تهديد السلاح في القضية رقم 39181 جنايات كفر الزيات، و1218 كلي غرب طنطا، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط المتهمين عقب ارتكابهم واقعة التعدي على اختطاف المجني عليها “أ. ع”، 38 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات داخل (توك توك) وتناوبوا اغتصابها وسط الأراضي الزراعية كرهًا عنها وتحت تهديد الأسلحة.

 

المصدر : فايف

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