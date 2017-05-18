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بالفيديو || عقب غيابها أكثر من شهر .. الداخلية تكشف مفاجآت جديدة حول غياب “العمدة ناهد” بالشرقية .. وشقيقها يكشف حقيقة العثور على جثتها وسط الأراضي الزراعية

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بالفيديو || عقب غيابها أكثر من شهر .. الداخلية تكشف مفاجآت جديدة حول غياب “العمدة ناهد” بالشرقية .. وشقيقها يكشف حقيقة العثور على جثتها وسط الأراضي الزراعية بالفيديو || عقب غيابها أكثر من شهر .. الداخلية تكشف مفاجآت جديدة حول غياب “العمدة ناهد” بالشرقية .. وشقيقها يكشف حقيقة العثور على جثتها وسط الأراضي الزراعية

أصبح أمر اختفاء “ناهد لاشين”، والتي تعد أول سيدة يتم تعينها في منصب العمدة، أمر يشغل بال العديد من وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن جانبه أكد صلاح لاشين” شقيق  أنه لا يزال البحث جاري عن شقيقته، مشيرا إلى أن الجثة التي تم العثور عليها واشتبهت الداخلية أنها ليست جثه شقيقته .

كما أضاف شقيق العمدة ناهد لاشين، أن شقيقته ما زالت مختفيه حتي الآن ولم يتم العثور عليها، ولهذا طالب الداخلية وجميع المسئولين بتكثيف البحث على شقيقته وسرعة الوصول إليها، وعلق مصدر أمني أن البحث عن العمدة ناهد لاشين مازال جاري.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية، بيان هام، تؤكد خلاله عن البحث المكثف عن العمدة ناهد لاشين، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولي التي غابت فيها العمدة ناهد لاشين عن منزلها، حيث أشار البيان إلى أنها غابت في وقت سابق أربعة أيام، على خلفية خلافات زوجية .

تجدر الإشارة إلى أن مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من “محمد علي” زوج “ناهد لاشين، يفيد غياب زوجته عن منزلها المتواجد في قرية “حانوت” التابعة لدائرة مركز كفر صقر،  منذ أكثر من شهر.

 

المصدر : فايف

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