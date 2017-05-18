بالصور || تداول صورة جثة تظهر من صندوق سيارة بالجيزة تُشعل الـ”فيس بوك” .. والداخلية تصدر بيان منذ قليل بشأن الواقعة

سمر العشري

في واقعة خطيرة، أثارت ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لسيارة نقل مغلقة الجوانب “صندوق”، وتظهر من داخلها زراع “يد” لمواطن، يبدو وأنه مقتول أو ما شابه ذلك داخل هذه السيارة.

كما زعم متداولو الصورة الذيم قاموا بنشرها على الـ”فيس بوك”، أن هذه الصورة لجثة، وأن السيارة كانت تسير بمنطقة إمبابة بالجيزة، وأثارت رعب المواطنين، فيما أثارت هذه الصورة تفاعل كبير من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق رسمي، ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن قسم شرطة إمبابة لم يتلق بلاغاً بشأن تلك الواقعة، أو أي بلاغات أخرى تفيد حدوث جريمة قتل، وأضاف أنه سيتم فحص تلك الصورة للتأكد من حقيقتها.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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