الحكومة : زيادة جديدة في المقررات التموينية .. وخصم ضريبي على المرتبات يصل ل 95%

سمر العشري

بعدما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية بأن الفترة المقبلة وبالتحديد خلال اسابيع قليلة ستشهد إجراءات حمائية جديدة لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل تتضمن زيادة الاعفاءات الضريبية والمقررات التموينية.

صرح النائب البرلماني حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن أن التصريحات التي أدلي بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرؤساء تحرير الصحف المصرية، يعني أن الحكومة سوف تتقدم إلى البرلمان خلال الايام المقبلة بحزمة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة الاعفاءات الضريبية والمقررات التموينية وتقديم إجراءات حمائية للطبقات المتوسطة والفقيرة.

وأشار النائب حسين عيسى أن من بين الاجراءات الحمائية التي سوف تتخذها الحكومة هي :-

1- رفع حد الاعفاء الضريبي بالاضافة إلى زيادة الخصم الضريبي على المرتبات بنسبة تتراوح ما بين 90 و 95%. أي أن المواطن سوف يدفع ضريبة رمزية.

2- زيادة جديدة في المقررات التموينية وهذه الزيادة على عكس الزيادة الاستثنائية المقررة بقيمة 14 جنيه في شهر رمضان فقط ، فإن الزيادة الجديدة في المقررات التموينية ستكون مستمرة فى جميع شهور السنة ، وأن الموازنة العامة الجديدة للدولة قد تضمنت تلك الزيادة الجديدة في المخصصات المالية لتمويل تلك الزيادة في المقررات التموينية الجديدة والتي ستعلن عنها الحكومة خلال أسابيع قليلة حسبما ورد فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء تحرير الصحف المصرية .

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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