أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

الحكومة : زيادة جديدة في المقررات التموينية .. وخصم ضريبي على المرتبات يصل ل 95%

Google+ Print
الحكومة : زيادة جديدة في المقررات التموينية .. وخصم ضريبي على المرتبات يصل ل 95% الحكومة : زيادة جديدة في المقررات التموينية .. وخصم ضريبي على المرتبات يصل ل 95%

بعدما صرح الرئيس عبد الفتاح في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية بأن الفترة المقبلة وبالتحديد خلال اسابيع قليلة ستشهد إجراءات حمائية جديدة لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل تتضمن زيادة الاعفاءات الضريبية والمقررات التموينية.

صرح النائب البرلماني حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن أن التصريحات التي أدلي بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرؤساء تحرير الصحف المصرية، يعني أن سوف تتقدم إلى البرلمان خلال الايام المقبلة بحزمة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة الاعفاءات الضريبية والمقررات التموينية وتقديم إجراءات حمائية للطبقات المتوسطة والفقيرة.

وأشار النائب حسين عيسى أن من بين الاجراءات الحمائية التي سوف تتخذها الحكومة هي :-

1- رفع حد الاعفاء الضريبي بالاضافة إلى زيادة الخصم الضريبي على المرتبات بنسبة تتراوح ما بين 90 و 95%. أي أن المواطن سوف يدفع ضريبة رمزية.

2- زيادة جديدة في المقررات التموينية وهذه الزيادة على عكس الزيادة الاستثنائية المقررة بقيمة 14 جنيه في شهر رمضان فقط ، فإن الزيادة الجديدة في المقررات التموينية ستكون مستمرة فى جميع شهور السنة ، وأن الموازنة العامة الجديدة للدولة قد تضمنت تلك الزيادة الجديدة في المخصصات المالية لتمويل تلك الزيادة في المقررات التموينية الجديدة والتي ستعلن عنها الحكومة خلال أسابيع قليلة حسبما ورد فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء تحرير الصحف المصرية .

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

كاسن: المستثمرون البريطانيون يتفهمون إصلاحات مصر الاقتصادية

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك و وادى دجلة

وزير خارجية ألمانيا: استقرار الحكومة في واشنطن مهم للعالم

وزير خارجية ألمانيا: استقرار الحكومة في واشنطن مهم للعالم

اتفاق روسي إيطالي للتعاون في حقل الغاز المصري «ظهر»

اتفاق روسي إيطالي للتعاون في حقل الغاز المصري «ظهر»