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بالصور || في واقعة نادرة الحدوث .. وفاة زوجة أثناء غسل زوجها وخروجهما سوياً في جنازة واحدة.. تشعل الـ”فيس بوك” وتصيب الأهالي بالذهول بالمنوفية

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بالصور || في واقعة نادرة الحدوث .. وفاة زوجة أثناء غسل زوجها وخروجهما سوياً في جنازة واحدة.. تشعل الـ”فيس بوك” وتصيب الأهالي بالذهول بالمنوفية بالصور || في واقعة نادرة الحدوث .. وفاة زوجة أثناء غسل زوجها وخروجهما سوياً في جنازة واحدة.. تشعل الـ”فيس بوك” وتصيب الأهالي بالذهول بالمنوفية

في واقعة نادرة الحدوث، شهدت محافظة المنوفية واقعة، تسببت في ذهول الأهالي، لتشعل هذه الواقعة موقع التواصل الاجتماعي الـ”فيس بوك”، بالتعليقات والمشاركات، واصفين ما حدث بأروع صور الوفاء التي غابت في العصر الحديث، حيث ماتت زوجة حزناً على وفاة زوجها أثناء غسله.

فقد شهدت قرية بروي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وفاة “إبراهيم حماد”، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ولم تمر سوى وقت قصير جداً على وفاته، لم تستوعب زوجته الخبر وأصبحت في ذهول تام، فكيف مات الزوج الحبيب فجأة ورحل دون سابق انذار.

وما أن بدء الغسل في جثمان زوجها اللذين عاشا سوياً لحظات الفرح والحزن، أبت زوجته العيش يوماً واحد بدونه، وشاء الله عز وجل، أن تلحق به، وكأنها اقسمت علي أن لا يفترقا تحت ظرف أياً كان حتى ولو كان الموت، لتخرج جنازتهما سوياً وسط حالة من الذهول بين المواطنين، وحالة من الحزن بين الأهل والأقارب.

 

 

المصدر : فايف

 
 

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